Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Держекоінспекція почала перевірку "Київводоканалу": її не пускали 7 разів

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:53
Фото з сайту ДЕІ

Держекоінспекція проводить позапланову перевірку ПрАТ "АК "Київводоканал" – одного з найбільших забруднювачів водних ресурсів, яке не пускало до себе інспекторів 7 разів.

Джерело: сайт Держекоінспекції з посиланням на голову відомства Андрія Мальованого  

Пряма мова Мальованого: "Підприємство є лідером у переліку найбільших забруднювачів водних ресурсів. Щороку воно скидає до Дніпра майже 300 мільйонів кубометрів зворотних вод, великий обсяг яких містить високі концентрації забруднюючих речовин.

Протягом останніх 3-х років підприємство 7 разів не допускало інспекторів до проведення перевірки".

Деталі: За словами чиновника, минулого тижня позапланову перевірку таки змогли розпочати.

Мальований додав, що 1 жовтня інспектори відібрали проби на Бортницькій станції аерації, яка очищає стічні води столиці і багатьох населених пунктів Київщини, і яка є одним з найбільш проблемних об’єктів Києва та "Київводоканалу", оскільки її обладнання зношене на 80%.

Чиновник заявив: якщо аналіз покаже масштабне забруднення води, то Держекоінспекція буде через суд вимагати обмежити чи зупинити діяльність підприємства.

У Держекоінспекції додали, що "Київводоканал" входить до переліку 507 водокористувачів по всій Україні, де за указом президента і РНБО проведуть перевірки.   

Українська правда
Теми: екологіяКиїввода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Наша політика "нахабна" – Зеленський про міжнародну суб'єктність України

"Слуги" визначилися, коли візьмуться за відставку Разумкова

відеоЛяшко розповів про встановлення лінії з виробництва української covid-вакцини

Зеленський вважає, що олігархи стали боятися

Вибори у Грузії: за даними екзит-полів, партія влади лідирує

Харківську лікарню заповнили заражені ковідом у перший же день роботи

Усі новини...
екологія
Житомир зможе забезпечити 30% тепла завдяки переробці сміття
Україна може заборонити одноразовий пластиковий посуд – законопроєкт
Ford інвестує 11 мільярдів доларів у розвиток електромобілів
Останні новини
06:21
Україна залишається другою в Європі за добовою смертністю від COVID
05:45
На виборах у Грузії проголосували трохи більше 50 відсотків виборців
04:49
Десятки одиниць техніки окупанти розмістили з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ
04:17
"Слугам по заслугах": у президентській партії нардепам роздали нагороди
03:27
У Росії Дніпро назвали "столицею телефонного шахрайства"
02:40
Великобританія скоротить "червоний список" країн до 9 – ЗМІ
01:33
"Наша політика "нахабна" – Зеленський про міжнародну суб'єктність України
00:50
Масштабна пожежа знищила карибський курорт
23:48
видеоЛукашенко пригрозив заходу російською армією
22:51
В окупованому Криму черговий сплеск коронавірусу
Усі новини...