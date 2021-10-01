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Держекоінспекція почала перевірку "Київводоканалу": її не пускали 7 разів

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:53
Держекоінспекція почала перевірку Київводоканалу: її не пускали 7 разів
Фото з сайту ДЕІ

Держекоінспекція проводить позапланову перевірку ПрАТ "АК "Київводоканал" – одного з найбільших забруднювачів водних ресурсів, яке не пускало до себе інспекторів 7 разів.

Джерело: сайт Держекоінспекції з посиланням на голову відомства Андрія Мальованого  

Пряма мова Мальованого: "Підприємство є лідером у переліку найбільших забруднювачів водних ресурсів. Щороку воно скидає до Дніпра майже 300 мільйонів кубометрів зворотних вод, великий обсяг яких містить високі концентрації забруднюючих речовин.

Протягом останніх 3-х років підприємство 7 разів не допускало інспекторів до проведення перевірки".

Деталі: За словами чиновника, минулого тижня позапланову перевірку таки змогли розпочати.

Мальований додав, що 1 жовтня інспектори відібрали проби на Бортницькій станції аерації, яка очищає стічні води столиці і багатьох населених пунктів Київщини, і яка є одним з найбільш проблемних об’єктів Києва та "Київводоканалу", оскільки її обладнання зношене на 80%.

Чиновник заявив: якщо аналіз покаже масштабне забруднення води, то Держекоінспекція буде через суд вимагати обмежити чи зупинити діяльність підприємства.

У Держекоінспекції додали, що "Київводоканал" входить до переліку 507 водокористувачів по всій Україні, де за указом президента і РНБО проведуть перевірки.   

Українська правда
Теми: екологіяКиїввода
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