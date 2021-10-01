В МЗС відреагували на слова європейського аудитора про корупцію в Україні

У Міністерстві закордонних справ України зауважили, що критичний до Києва звіт Європейської палати аудиторів щодо ситуації з корупцією охоплює період до 2019 року, а відтоді відбулось чимало позитивних змін, і цей курс продовжиться.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді", реагуючи на звіт і коментарі аудитора Юхана Партса.

Нагадаємо, Юхан Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської палати аудиторів, в якому йшлося, що в Україні як і раніше широко поширена велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів. В інтерв’ю після публікації звіту він заявив також, що у Євросоюзі "немає настільки корумпованих країн, як Україна".

Олег Ніколенко зауважив, що доповідь охоплює 2016-2019 роки і не враховує останніх тенденцій.

"За останні три роки Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури. Така робота передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, нашими зобов’язаннями за меморандумом з Міжнародним валютним фондом та Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. А головне: боротьба з корупцією – абсолютний запит українського суспільства та безумовний пріоритет Президента України Володимира Зеленського. Важко не помітити досягнуті результати", - заявив він.

Як приклад, речник навів запуск Вищого антикорупційного суду, перезавантаження НАЗК, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення посадовців, посилення захисту викривачів корупції та закриття прогалин в законодавстві, щоб підвищити ефективність актикорупційного контролю.

Олег Ніколенко зауважив, що це стало можливим у тому числі завдяки підтримці Європейського Союзу, і Україна вдячна за неї.

"Курс на повне викорінення корупції не змінити. Попереду багато роботи, аби назавжди ліквідувати цілі корупційні екосистеми, що формувалися десятиліттями. Тому ми дуже відповідально підходимо до рекомендацій Євросоюзу, плануємо і надалі з ними працювати в інтересах українського народу. Серед найближчих кроків - ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року", - додав він.

Олег Ніколенко зауважив також, що в МЗС помітили активізацію публічної риторики щодо України від деяких європейських сил напередодні саміту Україна-ЄС.

"Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави. На кону не лише виконання Україною своїх зобов’язань, але і здатність ЄС послідовно дотриматися своєї позиції", - заявив він.

Раніше речник Єврокомісії заявив, що в ЄС поки не розглядається можливість санкцій проти олігархів з України, як це рекомендувала у своєму звіті Європейська палата аудиторів.

Читайте також - Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців