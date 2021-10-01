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Очільник МВС анонсував "велике будівництво кордонів" з Білоруссю і РФ

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 15:38
очільник МВС Денис Монастирський на кордоні з РФ. фото МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що протягом 2022-2023 років Україна має збудувати державний кордон з Росією і Білоруссю.

Джерело: Монастирський 1 жовтня на Луганщині, де інспектує нещодавно зведену ділянку україно-російського кордону. цитує пресцентр МВС

Пряма мова: "Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий  інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни. Крім того, МВС зосередить увагу, щоб забезпечити гарні умови служби. В тому числі гідний рівень оплати для особового складу".

Деталі: Повідомляється, що міністр ознайомився із інженерними облаштуваннями і системою  охорони державних рубежів. Монастирський заявив, що система здатна протидіяти потенційним спробам  вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції і контрабанді.

Очільник правоохоронного відомства наголосив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет 2022.

Монастирський відзначив зовсім інший рівень облаштування кордону. Це інтелектуальний кордон, який потребує мінімального втручання людини, і навіть з Києва можна відслідкувати порушення рубежів держави. 

 
фото мвс

"Ділянка з протяжністю понад 100 кілометрів вже облаштована. Але ми маємо ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону", - зазначив Монастирський. 

Особливо це актуально в умовах нових міграційних викликів, спричинених кризою в Афганістані та дій Білорусі щодо сусідів з ЄС: Польщі та балтійських країн.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що роботи з облаштування кордону тривають. 

Пряма мова: "У цьому році ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського та Луганського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією".

Додатково: Протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює.

Українська правда
Теми: кордонРосіяБілорусьМВСПрикордонна служба


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