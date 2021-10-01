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У Швейцарії пропонують вечерю в ресторані коштом уряду тим, хто переконає друга щепитись

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 17:15

Громадяни Швейцарії, які переконають своїх друзів зробити щеплення від COVID-19, можуть розраховувати на безкоштовну трапезу в ресторані або на кіно в якості компліменту від держави за схемою, спрямованою на підвищення низького рівня вакцинації в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швейцарія стала свідком численних акцій протесту антивакцинаторів, 42% з її 8,7- мільйонного населення ще не повністю вакциновані, що є досить високим показником за європейськими стандартами.

Оголосивши про незвичайну схему стимулювання вакцинації, міністр охорони здоров'я Ален Берсет сказав: "Рівень імунізації ... залишається дуже низьким, і це означає, що ми не можемо припинити заходи стримування".

Відповідно до ініціативи в розмірі 150 мільйонів франків, кожній щойно щепленій людині буде запропоновано назвати особу, яка переконала її зробити щеплення, а потім цій людині буде надіслано 50 швейцарських франків (54 долари США) для використання в кінотеатрах чи ресторанах, що беруть участь в урядовій програмі.

Уряд заявив, що також планує оголосити національний тиждень вакцинації зі 170 мобільними центрами вакцинації.

Незважаючи на те, що кількість випадків коронавірусу в країні скорочується, але з огляду на велику кількість осіб, що не мають імунітету і дуже заразний варіант "Дельта", все ще існує значний ризик іншої хвилі інфекції, яка може накласти велике навантаження на лікарні, заявив уряд. .

Швейцарія та сусіднє князівство Ліхтенштейн зареєстрували понад 841 000 випадків COVID-19 та понад 10700 смертей.

Теми: Швейцаріявакцинація


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