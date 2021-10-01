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"Газпром" заявив про початок постачання газу до Угорщини і Хорватії через "Турецький потік"

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 18:45
Газпром заявив про початок постачання газу до Угорщини і Хорватії через Турецький потік
Фото: «Газпром»

Російська газова компанія "Газпром" заявила про початок постачання газу до Угорщини та Хорватії через "Турецький потік".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в компанії заявили у п’ятницю 1 жовтня. 

"Постачання цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини і завершенню розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори "Булгартрансгаз" ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції", - зазначають у заяві.

Як вже повідомлялося, з 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

"Оператор ГТС України" у п’ятницю вранці повідомив, що заявка на транзит не надійшла, хоча потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022). Там зазначили також, що через те, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

Через плани підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. 

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію. 

Читайте більше у статті: "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГазпромУгорщинаХорватіягаз
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