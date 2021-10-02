Лукашенко: Якщо треба буде, Білорусь стане єдиною військовою базою з РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що в разі агресії відносно Білорусі від інших країн вона перетвориться на єдину військову базу з Росією.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Якщо треба буде, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу. Для того, щоб протистояти вашій агресії, якщо раптом ви на це зважитеся або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи не перетвориться Білорусь на західний форпост Росії, Лукашенко відповів: "Якщо ви так боїтеся, що Білорусь може перетворитися на західний форпост Росії, тоді навіщо ви цю дурну, безмозку проводите політику? Навіщо ви нас робите форпостом Росії?".

За його словами, Білорусь уже давно є форпостом Союзної держави Білорусі й Росії: "У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угрупування, основою якої є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати".

"Тому розмова про те, що колись буде цей форпост, безпідставна. За необхідності цей форпост буде створений протягом місяця. При загрозі", - додав самопроголошений президент.