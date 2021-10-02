"Слуги" в Трускавці: приїхали Монастирський і Венедіктова, їде Зеленський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генпрокурор Ірина Венедиктова і глава НАЗК Олександр Новіков беруть участь виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці в суботу.

Джерело: заступник голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі "Інтерфакс-Україна", глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам, повідомляють "Інтерфакс-Україна" і "Укрінформ"

Пряма мова Кравчук: "Почалася сесія з силовиками. У ній беруть участь генпрокурор Ірина Венедіктова, голова Нацагентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський".

Деталі: СБУ, митниця, Державна фіскальна служба, за її словами, представлені на рівні заступників.

У той же час, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, що п'ять-шість міністрів братимуть участь у виїзному засіданні фракції в суботу.

"У Кабміні – 23 людини, у нас же немає тут навіть половини міністрів... Я запросив весь Кабмін, але не всі можуть: хтось у відрядженні... Я вже бачив тут Кулебу (глава МЗС Дмитро Кулеба - ІФ): він веде панель по світу. Бачив Марченка, міністра фінансів, - бюджетний процес теж буде обговорюватися. Бачив, здається, Чернишова з регіональної політики. Тобто десь п'ять-шість міністрів точно буде", - сказав він.

Арахамія також прокоментував пропозицію голови Верховної Ради Дмитра Разумкова зібрати фракцію в стінах парламенту в понеділок, де він зможе відповісти на всі питання депутатів з приводу своєї роботи.

"Це потрібно обговорювати з нашою фракцією. Несподіване, так би мовити, запрошення, тому що так ніколи не було", - сказав він.

На питання про те, чи зібрано вже підписи в підписних листах про відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради, Арахамія зазначив, що таких немає.

"Нуль (підписів вже зібрали - ІФ), я не збирав ще. Сьогодні почну, можливо, якщо люди будуть не задоволені... Але це питання швидко буде (вирішене - ІФ)", - пояснив він.

Арахамія також повідомив, що президент Володимир Зеленський вилітає на виїзне засідання фракції, що проходить у Трускавці.

"Щойно телефонував президенту. Він вилітає вже зараз. Десь за 2,5 години буде тут. Якраз він приїде, коли у нас закінчиться робота в групах, і далі буде презентація всіх напрацювань в одному залі вже", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що ця частина зустрічі відбуватиметься у форматі запитання-відповіді.

За словами політика, у глави держави є "програмний виступ про те, куди ми йдемо, як ми йдемо".

Керівник фракції "СН" також зауважив, що в суботу планується велика панель обговорень щодо ситуації на Сході України, шляху до миру.

Арахамія додав, що запросив Зеленського у неділю, 3 жовтня, зайнятися в Трускавці спортом.