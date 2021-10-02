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Україна попросила Грузію допустити консула до Саакашвілі

Субота, 2 жовтня 2021, 13:42

Українська сторона попросила Грузію допустити українського консула до затриманого Михеїла Саакашвіл задля надання йому консульської і правової допомоги. 

Про це йшлося на зустрічі 2 жовтня в МЗС України із тимчасовим повіреним Грузії, старшим радником Сандро Топурія, повідомив "Європейській правді" речник українського міністерства Олег Ніколенко.

За словами речника, дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Михеїла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу. 

"Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Михеїла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги", - зазначив Ніколенко.

В МЗС підтвердили грузинському дипломату принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

Як повідомлялося, МВС Грузії розслідує факт незаконного перетину кордону колишнім президентом Михеїлом Саакашвілі, якого 1 жовтня затримали в Грузії. 

Саакашвілі на початку цього тижня оголосив про плани полетіти в Грузію на місцеві вибори 2 жовтня попри загрозу ув’язнення, стверджуючи, що хоче допомогти "врятувати країну".

1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію

Після затримання, кадри якого поширила грузинська поліція, Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. 

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Теми: СаакашвіліГрузіяМЗС


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