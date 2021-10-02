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МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

Субота, 2 жовтня 2021, 14:07
фото з Facebook МЗС Грузії

Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Imedi news, так глава МЗС Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію президента України щодо арешту Михеїла Саакашвілі. 

"Їхня позиція зрозуміла, тому що Саакашвілі є їхнім громадянином. Посольство має комунікацію, був контакт з працівником посольства, який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію. Інформація, оприлюднена вчора прокуратурою, буде негайно передана українським друзям", - сказав Залкаліані.

Він висловив упевненість, що "спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього".

"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав глава грузинського МЗС.

Вранці у суботу 2 жовтня  в МЗС України відбулась зустріч із тимчасовим повіреним Грузії. Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв необхідний захист Саакашвілі як громадянину України.

Напередодні речник президента України заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії після затримання Саакашвілі, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту.

Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі. Кадри затримання пізніше оприлюднила поліція.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. 

Теми: СаакашвіліГрузія


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