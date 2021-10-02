Зеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки

Президент Володимир Зеленський оцінює роботу партії "Слуга народу" за два роки на "3 з плюсом" за 5-бальною шкалою, а свою власну – на 7-8 за 12-бальною.

Джерело: Зеленський у Трускавці на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", передає кореспондент УП

Пряма мова Зеленського щодо партії: "Не вистачає досвіду. Я бачу велику кількість людей, яка дуже сильно підтягнулася. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені".

Деталі: Зеленський дав свою оцінку "Слугам народу" за два роки за 5-бальною шкалою: "Вважаю, що на сьогодні – 3 з плюсом".

Як змінився сам Зеленський за два роки та як оцінює власну роботу, президент спочатку відповідати не хотів.

"Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. 7-8, так кажуть? По 12-бальній. Я десь в середині", - сказав він.