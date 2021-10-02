Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: сайт Верховної Ради, гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Facebook

Деталі: Як зазначається на сайті ВР, закон повернуто з підписом від президента 1 жовтня.

Гусєв підкреслив, що прийняття закону дозволить посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 з яких розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Також можна буде "запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу".

Крім того, зазначив Гусєв, закон дозволить створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами, здійснювати трансфер технологій, а також залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.

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