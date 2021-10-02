Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"

Субота, 2 жовтня 2021, 15:48
Зеленський підписав закон про реформу Укроборонпрому
фото: сайт концерну

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: сайт Верховної Ради, гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Facebook

Деталі: Як зазначається на сайті ВР, закон повернуто з підписом від президента 1 жовтня.

Гусєв підкреслив, що прийняття закону дозволить посилити обороноздатність України, структурно перезавантаживши 118 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 з яких розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Також можна буде "запровадити сучасні підходи корпоративного управління, які убезпечать їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу".

Крім того, зазначив Гусєв, закон дозволить створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами, здійснювати трансфер технологій, а також залучати прямі (у т.ч. іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки передусім для потреб Збройних сил України.

Передісторія:

  • Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822) 14 липня.
  • 20 липня Верховна Рада відхилила проєкти постанов про скасування закону.
  • 22 липня закон було направлено на підпис президенту.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийУкроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: