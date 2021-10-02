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"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон

Субота, 2 жовтня 2021, 16:18
Марш за Київ: до КМДА з вимогами йдуть 18 колон
фото Дмитра Ларіна, УП

У столиці проходить "Марш за Київ" – акція за створення комфортних умов у місті для всіх.

Джерело: Укрінформ, Hromadske

 
ВСІ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Деталі: Учасники маршу зібрались на площі Конституції біля Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Колони демонстрантів ідуть повз Урядовий квартал та Офіс президента до будівлі КМДА.

Загалом їх налічується 18, серед яких – колони за транспортну мобільність, за побудову велодоріжки, екологічна, антизабудовна колона тощо.

 

Загалом організатори розраховують на участь в акції близько 2000 осіб.

 

Як повідомляє Hromadske, понад 40 громадських організацій Києва та міських ініціатив, які організували перший об'єднаний "Марш за Київ", вимагають реалізувати у місті близько 100 реформ.

Своїми спільними вимогами учасники називають припинення незаконної забудови, реформу громадського транспорту та мобільності, розвиток самоврядування районних рад, чиста вода та повітря, а також новий Генеральний план.

 
 

За словами організаторів, ця акція є громадянською позапартійною подією: на ній заборонені будь-які прапори, згадки партій і прізвищ їхніх політиків. Після маршу учасники планують організувати рейв під Київською міською державною адміністрацією.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київакції
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