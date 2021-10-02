Посольство Польщі зобов’язали переглянути тендер на візове обслуговування українців

Національна апеляційна палата Польщі (KIO) зобов’язала посольство Польщі в Україні анулювати результати тендеру з обрання аутсорсингової компанії з візового обслуговування громадян України на найближчі три роки і ще раз переглянути пропозиції інших учасників цього конкурсу.

Про це йдеться у відповіді заступника голови Національної апеляційної палати Польщі Яна Кузавінського на запит "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Як зазначається, Національна апеляційна палата рішенням від 6 серпня 2021 року зобов’язала замовника, посольство Польщі в Києві, скасувати результати тендеру та анулювати усунення з тендерної процедури пропозиції інших виконавців, які спільно подавали заявку на участь у тендері.

Йдеться про Global Visa Center World (Hellas) S.A. з центром в Афінах (Греція) та GVCW Operations Ltd з центром в Нікосії (Кіпр). Пропозиції усіх учасників тендеру KIO зобов’язала посольство Польщі в Україні оцінити ще раз.

"На практиці це означає, що попередній вибір найвигіднішої пропозиції було скасовано, і замовник знову має оцінити пропозиції, зокрема й пропозицію виконавця, яку раніше було відхилено", - уточнив Кузавінський.

Він також додав, що посольство Польщі в Україні не оскаржувало це рішення Національної апеляційної палати Польщі.

11 червня посольство Польщі в Україні оголосило результати тендеру з обрання візового оператора на три роки у візових центрах у Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові. Переможцем тендеру став консорціум із п’яти компаній на чолі з французькою TLScontact з пропозицією 34 млн євро за виконання послуг.

При цьому МЗС Польщі відкинуло пропозиції інших учасників тендеру з меншими ціновими пропозиціями.

До складу консорціуму, який було оголошено переможцем, входить також відома польська компанія з працевлаштування Personnel Service S.A, яка може мати конфлікт інтересів, оскільки професійно займається працевлаштуванням українців у Польщі.

Крім того, за інформацією низки ЗМІ, власники Personnel Service S.A. мають тісні бізнес-контакти в Росії, зокрема з особами, наближеними до російської влади. Відтак особисті дані сотень тисяч громадян України можуть опинитися в руках російських спецслужб, що становитиме небезпеку для України.

На питання щодо обрання переможця тендеру звертали увагу організації із захисту трудових мігрантів, а також народні депутати України, пише агентство.

Угода з чинним візовим оператором у посольства Польщі в Україні завершується у жовтні.