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Силовики розслідують ймовірне умисне вбивство поліцейського у Чернігові

Субота, 2 жовтня 2021, 17:32
Силовики розслідують ймовірне умисне вбивство поліцейського у Чернігові
Фото НПУ з місця події

Поліція встановлює обставини нічного інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові, внаслідок якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований, відкрито провадження за фактом умисного вбивства.

Джерело: сектор комунікації поліції Чернігівщини

Деталі: Інцидент стався у ніч на суботу, 2 жовтня, на вулиці Незалежності у Чернігові.

За даними поліції, група молодиків "завдала тілесних ушкоджень поліцейським". У результаті - один із них загинув, а другого доставили в лікарню.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження і призначила службове розслідування.

У повідомленні наголошується, що на момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Дослівно: "Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події. Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП".

Українська правда

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Теми: вбивствополіціяЧернігів
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