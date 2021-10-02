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Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів

Субота, 2 жовтня 2021, 17:43
Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів
Каха Кучава, Фото з сайту georgia today

Голова парламенту Грузії Каха Кучава заявив, що готовий заплатити штраф за порушення виборчого законодавства після того, як прийшов на дільницю у масці із символікою правлячої партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузии".

Кучава одним із перших прийшов на свою дільницю, щоб зранку проголосувати на виборах в органи місцевого самоврядування. На його захисній масці була зображена символіка правлячої партії "Грузинська мрія", що є порушенням заборони агітації на дільниці.

Прессекретар Центральної виборчої комісії Грузії Хатуна Іоселіані підтвердила, що голова парламенту порушив правила агітації.

"Він прийшов в масці з символікою партії. У зв'язку з цим голова комісії буде діяти в рамках закону. Тут явне порушення правил агітації", - сказала Іоселіані.

Відповідно до закону, агітація на виборчій дільниці карається штрафом в розмірі 2 тисяч ларі - близько 670 доларів.

"Я дійсно не звернув уваги на те, яку надів маску. Факт, що це було порушенням. Знаю, що буде відповідне реагування і, як я розумію, мені доведеться заплатити штраф", - заявив Кучава.

Вже після проведення брифінгу в ЦВК було зафіксовано ще одне таке ж порушення - в масці з символікою партії на виборчій дільниці з'явився і кандидат в мери Тбілісі від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. В ЦВК Грузії поки не оголосили про це порушення.

У Грузії 2 жовтня відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

Вибори вважалися вкрай важливими і суперечливими ще до того, як в країну нелегально прибув колишній президент і громадянин України Михеїл Саакашвілі, де його затримали і відправили до в’язниці 1 жовтня.

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Теми: Грузіявибори
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