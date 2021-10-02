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Вибори у Грузії: за даними екзит-полів, партія влади лідирує

Субота, 2 жовтня 2021, 20:41
Фото tvalsazrisi.ge

У суботу грузинські телеканали відразу після завершення голосування на місцевих виборах оприлюднили дані екзит-полів, за якими на виборах лідирує керівна партія країни "Грузинська мрія".

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: За опитуванням, проведеним на замовлення телекомпанії "Імеді" компанією "Gorbi", на виборах перемагає керівна партія, яка на всіх виборчих дільницях отримала підтримку понад 47,6% виборців, а найбільша опозиційна партія "Єдиний національний рух" має результа в 27,1% голосів.

Грузинський телеканал "Мтаварі архі" замовив проведення екзит-полу компанії Ipsos, яка також підтвердила перше місце керівної партії "Грузинська мрія" - 38,6%, а партія "Єдиний національний рух, за її даними, отримала 33%.

Ще один грузинський телеканал "Формула" замовив опитування кампанії Edison Research, за яким також лідирує "Грузинська мрія" - 43%, н адругому місці "Єдиний національний рух" з 39%.

Варто зауважити, що це неофіційні результати, а підсумки виборів будуть визначені в ЦВК Грузії.

Передісторія: Грузинська опозиція розглядає підсумки місцевих виборів у якості "референдума" довіри до влади. У квітні 2021 року за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля керівна партія "Грузинська мрія" і кілька опозиційних партій підписали угоду про вихід Грузії з політичної кризи.

Документ передбачав проведення реформ, а також містив пункт про те, що якщо на місцевих виборах керівній партії не вдасться набрати понад 43% голосів, то будуть призначені дострокові парламентські вибори.

Пізніше керівна партія "Грузинська мрія" вийшла з цієї угоди. Її представники заявили, що дострокових парламентських виборів не буде, навіть якщо керівна партія набере на місцевих виборах 1% голосів виборців.

Теми: Грузіявибори


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