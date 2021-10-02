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Найкращим вчителем України став Артур Пройдаков – викладач української мови

Субота, 2 жовтня 2021, 21:32
Фото УП

Цьогоріч звання найкращого вчителя України отримав педагог, магістр української мови Артур Пройдаков.

Джерело: Українська правда, трансляція заходу на сторінці "Освіторії"

Деталі: Пройдаков народився у Луганській області у російськомовній родині, а зараз у Києві вчить дітей українській. Вчитель використовує у навчанні платформу TikTok та подкасти.

Пряма мова: "Найбільш свідоме та правильне рішення зробив у 2014 році: тоді місто, де я жив і викладав у педагогічному коледжі, стало частиною тимчасово окупованої території. Я запитав: "На кого ми працюємо?" У відповідь чув: "Мовчи, твоя справа — вчити". Але я переконаний: вчитель повинен мати позицію стосовно подій у країні, інакше не може розраховувати на повагу учнів. Коли я побачив, що з нашого закладу освіти зняли жовто-блакитні прапори, вирішив переїхати"

Більше деталей: Педагог веде Telegram-канал "ЗНО Українська", також записав "Подкасти з української літератури", бо ця форма нині в тренді, він називає її цікавою та зручною.

Пряма мова: "Крутезний досвід, яким я пишаюся, — участь у проєкті "Всеукраїнська школа онлайн". За 2020 та 2021 роки створив курс з української літератури, який завжди можна передивитися онлайн".

Українська правда
Теми: освіта


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