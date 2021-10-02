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Лукашенко пригрозив заходу російською армією

Субота, 2 жовтня 2021, 23:48
Скрін з інтерв'ю Лукашенка виданню cnn

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко дав годинне інтерв'ю CNN, в якому на західні країни поклав відповідальність за те, що Кремль перетворює Білорусь в свій військовий форпост.

Джерело: розмова Лукашенка з британським журналістом Метью Ченсом

Деталі: Ченс задав питання Лукашенку про те, на які поступки пішла Білорусь перед офіційною Москвою після того, як РФ надала режиму Республіки політичну і фінансову підтримку.

Самопроголошений президент почав запевняти, що Білорусь нібито нічого на давала Росії, а підтримка Москви обумовлена ​​виключно тим, що росіяни і білоруси - це "єдиний народ".

Журналіст у свою чергу навів приклади розгортання на території РБ російських військових баз, в тому числі і учбових. Лукашенко ж на це відповів, що вже створена єдина з російською армія, яка "в разі конфлікту" буде задіяна.

Пряма мова Лукашенка: "Якщо ви так боїтеся, що Білорусь може перетвориться в західний форпост Росії, тоді навіщо ви цю дурну безмозку проводите політику? Навіщо ви нас робите форпостом Росії?

Ми давно є форпостом союзної держави Білорусі і Росії. У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угрупування...

У разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю, я просто вам нагадую".

Теми: ЛукашенкоРосіяБілорусь


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