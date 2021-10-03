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Депутатів СН нагородили гарбузами за "корабельну сосну" та сон на засіданнях

Неділя, 3 жовтня 2021, 04:17
Фото: сайт СН

У Трускавці відбулася церемонія нагородження "Слуг народу" в рамках премії "Слугам по заслугах" у 16 номінаціях.

Джерело: речниця СН Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Нагороди в рамках премії "Слугам по заслугах" були розподілені таким чином:

  • "Відповідальність року" – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
  • "Шаолінь року" – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
  • "Наполегливість року" – Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.
  • "Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева.
  • "Децентралізатор року" – Віталій Безгін.
  • "Червона кнопка року" – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
  • "Батько року" – Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
  • "Інвест-няня року" – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.
  • В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.
  • В номінації "Кількість і якість" – Данило Гетьманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Крім того, у жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.

  • У номінації "Чим би депутат не тішився" найкращим назвали чемпіона Жана Беленюка через сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".
  • Михайла Радуцького визнали переможцем у номінації "Трошки по-мобільному" за "всім відоме листування в месенджері".
  • У номінації "Цитати великих людей" найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за розмову з увімкненими мікрофонами про "корабельну сосну".
  • У номінації "18+" перемогла Галина Третьякова за листування про матрац.
  • Номінацію "Що це було" присудили Роксолані Підласій за законопроєкт про напівпровідники.
  • У номінації "Турбо жим-жим" переміг Микола Тищенко.

Відкривав і закривав церемонію DJ David Braun – це псевдонім Давида Арахамії.

Українська правда
Теми: Слуга народу


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