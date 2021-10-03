Депутатів СН нагородили гарбузами за "корабельну сосну" та сон на засіданнях
Неділя, 3 жовтня 2021, 04:17
У Трускавці відбулася церемонія нагородження "Слуг народу" в рамках премії "Слугам по заслугах" у 16 номінаціях.
Джерело: речниця СН Юлія Палійчук у Telegram
Деталі: Нагороди в рамках премії "Слугам по заслугах" були розподілені таким чином:
- "Відповідальність року" – Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
- "Шаолінь року" – Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.
- "Наполегливість року" – Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.
- "Євроінтегратор року" – Марія Мезенцева.
- "Децентралізатор року" – Віталій Безгін.
- "Червона кнопка року" – Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.
- "Батько року" – Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
- "Інвест-няня року" – голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.
- В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.
- В номінації "Кількість і якість" – Данило Гетьманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
Крім того, у жартівливих номінаціях депутатів нагороджували гарбузами.
- У номінації "Чим би депутат не тішився" найкращим назвали чемпіона Жана Беленюка через сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".
- Михайла Радуцького визнали переможцем у номінації "Трошки по-мобільному" за "всім відоме листування в месенджері".
- У номінації "Цитати великих людей" найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за розмову з увімкненими мікрофонами про "корабельну сосну".
- У номінації "18+" перемогла Галина Третьякова за листування про матрац.
- Номінацію "Що це було" присудили Роксолані Підласій за законопроєкт про напівпровідники.
- У номінації "Турбо жим-жим" переміг Микола Тищенко.
Відкривав і закривав церемонію DJ David Braun – це псевдонім Давида Арахамії.
Українська правда