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200 міст Бразилії вийшли на мітинги проти Болсонару

Неділя, 3 жовтня 2021, 07:23
200 міст Бразилії вийшли на мітинги проти Болсонару
Фото: AFP

У Бразилії в суботу мітингарі вийшли на протести проти федерального уряду і закликали до імпічменту президента Жаїра Болсонару.

Джерело: Reuters із посиланням на ЗМІ Бразилії

Деталі: Окрім критики Болсонару та його боротьби з пандемією COVID-19, демонстранти також протестували проти інфляції та високих цін на паливо.

У Ріо-де-Жанейро протест зібрав сотні людей за підтримки профспілок та лівих партій. Одна група принесла величезний надувний газовий балончик з написом: "Це дорого? Це вина Болсонару".

Суботні демонстрації були відповіддю на мітинг прихильників Болсонаро 7 вересня.

За словами організаторів, демонстрації пройшли у більш ніж 200 містах по всій країні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бразиліяакціїмітинги
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