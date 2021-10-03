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Зеленський: Я не вирішив щодо другого терміну, але до кінця першого попрацюю

Неділя, 3 жовтня 2021, 11:38
Зеленський: Я не вирішив щодо другого терміну, але до кінця першого попрацюю
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи йтиме на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".

Джерело: Зеленський на брифінгу в Трускавці у неділю, який транслюється у Facebook "Слуги народу"

Деталі: Зеленського запитали, чи точно він визначився, що йде на другий термін, адже говорив депутатам фракції "Слуга народу" в суботу, що хоче бути президентом, доки не виконає всі свої обіцянки.

Пряма мова Зеленського: "Я нічого не вирішив з приводу другого терміну.

Щодо того, що я піду, коли я виконаю всі обіцянки, я говорив трішки про інше. У нас була статистика, ми виконали 30-35% наших обіцянок і нашої програми, і вже половина терміну пройшла.

Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо в Верховній Раді, тому що та статистика стосувалася саме роботи на законодавчій основі, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, і якщо буде постійно політичний спам через тисячі правок, ми не встигнемо це зробити. А я дуже хочу зробити все і встигнути все, що я пообіцяв.

Але це також не значить, що якщо я встигну це зробити за 4,5 роки, то я за пів року до кінця своєї каденції піду. Ні, я до кінця точно попрацюю".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори
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