Зеленський: Я не вирішив щодо другого терміну, але до кінця першого попрацюю

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи йтиме на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".

Джерело: Зеленський на брифінгу в Трускавці у неділю, який транслюється у Facebook "Слуги народу"

Деталі: Зеленського запитали, чи точно він визначився, що йде на другий термін, адже говорив депутатам фракції "Слуга народу" в суботу, що хоче бути президентом, доки не виконає всі свої обіцянки.

Пряма мова Зеленського: "Я нічого не вирішив з приводу другого терміну.

Щодо того, що я піду, коли я виконаю всі обіцянки, я говорив трішки про інше. У нас була статистика, ми виконали 30-35% наших обіцянок і нашої програми, і вже половина терміну пройшла.

Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо в Верховній Раді, тому що та статистика стосувалася саме роботи на законодавчій основі, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, і якщо буде постійно політичний спам через тисячі правок, ми не встигнемо це зробити. А я дуже хочу зробити все і встигнути все, що я пообіцяв.

Але це також не значить, що якщо я встигну це зробити за 4,5 роки, то я за пів року до кінця своєї каденції піду. Ні, я до кінця точно попрацюю".