Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент розповів, як бореться з впливом фінансових груп на ВР

Неділя, 3 жовтня 2021, 11:48
Президент розповів, як бореться з впливом фінансових груп на ВР
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що такими законодавчими ініціативами як закон про олігархів "укріплює стіну", яка зможе протистояти впливу фінансових груп на парламент.

Джерело: Зеленський на брифінгу в Трускавці у неділю, який транслюється у Facebook "Слуги народу"

Деталі: Зеленський прокоментував висловлювання журналіста про "моновладу", яка зараз є у Зеленського і його партії.

"Щодо концентрації влади, я дійсно вважаю, що це трішки штучна історія. У нас монобільшість, це аналог коаліції, це наша можливість…", - сказав він.

Зеленський нагадав, що саме "Слуга народу" висувала Дмитра Разумкова на посаду спікера ВР.

"Тому я не розумію, про яку концентрацію ви говорите. Все, що у нас є, це у нас і було, нічого більшого немає. Але і меншої влади не може бути, тому що вона така. Нам це все надав народ України своїм голосуванням, своєю підтримкою", - підкреслив президент.

Він зазначив, що, навпаки, з самого початку у фракції "Слуги народу" було більше депутатів.

Пряма мова: "Потім якісь люди, в них були якісь неправильні кроки, вони вийшли з нашої фракції, вони зараз не в нашій фракції з різних причин. Потім почалися впливи різних фінансових груп на весь парламент.

Найпотужнішою стіною для цього впливу залишилась партія "Слуга народу". Я зараз укріплюю цю стіну такими законодавчими ініціативами як закон про олігархів. Я захищаю державність нашої держави, мені надав народ цю можливість".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийолігархиВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: