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Президент розповів, як бореться з впливом фінансових груп на ВР

Неділя, 3 жовтня 2021, 11:48
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що такими законодавчими ініціативами як закон про олігархів "укріплює стіну", яка зможе протистояти впливу фінансових груп на парламент.

Джерело: Зеленський на брифінгу в Трускавці у неділю, який транслюється у Facebook "Слуги народу"

Деталі: Зеленський прокоментував висловлювання журналіста про "моновладу", яка зараз є у Зеленського і його партії.

"Щодо концентрації влади, я дійсно вважаю, що це трішки штучна історія. У нас монобільшість, це аналог коаліції, це наша можливість…", - сказав він.

Зеленський нагадав, що саме "Слуга народу" висувала Дмитра Разумкова на посаду спікера ВР.

"Тому я не розумію, про яку концентрацію ви говорите. Все, що у нас є, це у нас і було, нічого більшого немає. Але і меншої влади не може бути, тому що вона така. Нам це все надав народ України своїм голосуванням, своєю підтримкою", - підкреслив президент.

Він зазначив, що, навпаки, з самого початку у фракції "Слуги народу" було більше депутатів.

Пряма мова: "Потім якісь люди, в них були якісь неправильні кроки, вони вийшли з нашої фракції, вони зараз не в нашій фракції з різних причин. Потім почалися впливи різних фінансових груп на весь парламент.

Найпотужнішою стіною для цього впливу залишилась партія "Слуга народу". Я зараз укріплюю цю стіну такими законодавчими ініціативами як закон про олігархів. Я захищаю державність нашої держави, мені надав народ цю можливість".

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийолігархиВерховна Рада


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