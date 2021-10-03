"Президентську республіку не робитиму": Зеленський пояснив втручання в роботу Кабміну

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому втручається в питання, якими займається Кабінет міністрів.

Джерело: промова Зеленського за результатами зборів фракції "Слуга народу" в Трускавці

Деталі: Журналісти запитали президента, чи не збирається він створити в Україні "президентську республіку" на тлі того, що він контролює діяльність іншої гілки влади – Кабінету міністрів.

Пряма мова: "Президентську республіку я не збираюсь робити!"

Більше деталей: За словами Зеленського, причина його втручань полягає в тому, що "люди приходять на Банкову з проблемами" і вимагають, щоб він їх вирішував. "Що я повинен робити?" – ставить риторичне питання президент.

Зеленський пояснив, що у таких випадках викликає до себе відповідного міністра з замами і головами департаментів і "вирішує проблему на місці".

Також каже, що втручається, коли виникає "небезпечний момент" і прем'єр, як і "будь який інший" голова уряду, не може вирішити це питання. Наприклад, як це сталося в енергетиці – питання опалювального сезону, російських цін на газ.

Зеленський наполягає, що це геополітичне питання, питання президента і місцевої влади. Тому він збирає представників уряду і регіонів, щоб спільно знайти рішення.

Президент запевняє, що при цьому на прем'єр-міністра жодним чином не тисне. "Там ніхто не б'є по столу і не каже "буде так". Ні!" – наголошує він. І додає: "Завдяки тому, що мені не все одно, ми багато речей змогли зберегти".

Пряма мова: "Але я можу зовсім не втручатися в такі питання, тоді більше людей буде під Офісом на Банковій з питанням "А навіщо ми вас обрали президентом?" – підсумував Зеленський.