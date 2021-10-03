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Зеленський збирається домагатися повернення Саакашвілі в Україну

Неділя, 3 жовтня 2021, 12:59
Міхеіл Саакашвілі (фото з його Facebook-сторінки)

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Про це він заявив на пресконференції в Трускавці, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується, і всі інституції, включаючи Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють у Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", - сказав Зеленський.

Як відомо, напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі. Він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліЗеленський


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