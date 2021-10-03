Що таке сезонна депресія, САР і якими шляхами від них втекти – поради лікарів

Коли погода стає холоднішою, а дні коротшими, деякі люди схильні до перевтоми, негативних переживань та значного погіршення настрою. Проте клінічні фахівці у царині психології знають, як вберегтися від сезонного депресивного сплеску – варто діяти на випередження.

Джерело: рекомендації професора клінічної психології Колумбійського університету та експерту із сезонного афективного розладу Майкла Термана, та психіатра Нормана Розенталя, які наводить The New York Times

Деталі: Сезонний афективний розлад (або САР) накочується хвилею на деяких людей восени чи взимку при похолоданні, а потім зникає навесні – при подовженні світлового дня.

На відміну від легких випадків осінньої хандри, САР суттєво ускладнює життя того, хто до нього схильний. Зазвичай все починається з так званих "вегетативних симптомів": посилення апетиту з бажанням з’їсти щось смачненьке, частіше за все, високовуглеводне, як то картопля фрі чи морозиво. З’являється потреба довше спати, важко прокидатися вранці, а на роботі переслідує сильне відчуття втоми.

Через 3-4 тижні настрій значно погіршується. У пацієнтів із САР розвивається депресія, яка включає постійне почуття смутку, небажання контактувати з друзями та рідними, втрату інтересу до тих занять, які зазвичай приносили задоволення.

Дослідники поки точно не можуть сказати, чому у деяких людей розвивається САР, а інші до цього розладу не схильні. Проте є дані, що розлад частіше зустрічається серед жінок.

САР розвивається восени та взимку, оскільки коротший світловий день та менша кількість сонячного світла провокують зміни біоритмів – кількість відповідальних за настрій гормонів, таких як серотонін, коливається залежно від пори року.

Хороша новина полягає в тому, що оскільки САР пов'язаний зі зміною зовнішніх умов, можна підготуватися до його перших проявів та уникнути переростання САР у депресію.

Фахівці у галузі психології вважають, що терапія яскравим світлом, яка зазвичай передбачає сидіння біля спеціальної потужної лампи (lightbox) близько півгодини щоранку, є найефективнішим засобом лікування САР.

Дівчина біля лайтбоксу фото Very Well Mind

Два метааналізи рандомізованих контрольованих досліджень продемонстрували що терапія яскравим світлом допомагає покращити стан людей з таким розладом.

Президент Центру екологічної терапії США доктор Терман, посилаючись на власний досвід каже, що терапія світлом діє навіть краще, аніж ліки.

Наразі багато виробників пропонують лайтбокси, проте лікарі нагадують про реальну користь прогулянок на свіжому повітрі – коли ви тривалий час гуляєте на вулиці, сонячне світло разом з фізичною активність так само попереджає розвиток САР, і як наслідок – допомагає уникнути депресії.

Прогулянка на свіжому повітрі Фото Pixabay

Психіатр Норман Розенталь, дослідницька група якого визначила САР ще 1980-х роках, наголошує, що прогулянка на вулиці протягом 20 або 30 хвилин щодня може вберегти від проявів розладу при зміні пір року.

Існує припущення, що прийом вітаміну D може допомогти впоратися з САР. Але дослідження цього не доводять. Лікарі нагадують: немає необхідності приймати додатковий вітамін D, якщо аналіз крові не показує його дефіциту в організмі.

На жаль, невеликому відсотку людей не допомагає ні світлотерапія, ні фізична активність на природі, і саме їм спеціалісти радять звернутися до лікаря, бо ліків для допомоги при таких станах наразі достатньо.