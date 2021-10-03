У Грузії оголосили результати виборів: правляча партія перемогла рух Саакашвілі

Центральна виборча комісія Грузії представила результати виборів до органів самоврядування 2021 року за результатами обробки майже всіх протоколів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський телеканал "Руставі-2".

За даними ЦВК, з 3743 виборчих дільниць голоси підраховано на 3740 дільницях, тож розподіл голосів вже суттєво не зміниться.

Вибори виграла правляча партія "Грузинська мрія" - 46,56% голосів. Друге місце посіла опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 30,7%.

На третьому місці партія - Георгій Гахарія за "Грузію" - 7,79%. Четвертою стала партія "Лело для Грузії" - 2,71%. Решта партій набирають менше 2% голосів.

Результат виборів є цілком прийнятним для чинної влади. За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів.

Як відомо, напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі.

Він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

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