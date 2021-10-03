Біля мечеті в Кабулі прогримів вибух, є загиблі

Біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула вибухнула бомба, в результаті чого "загинуло кілька мирних жителів", заявив представник талібів.

Джерело: Associated Press

Деталі: Бомба вибухнула біля мечеті Ейд Гах в Кабулі, де відбувалася панахида по матері офіційного представника Талібану Забіхули Муджахіда, який згодом повідомив, що вибух забрав життя мирних жителів.

Офіційний представник Талібану Білал Карімі повідомив Associated Press, що бойовики Талібану не постраждали в результаті нападу, загиблі були мирними жителями біля воріт мечеті. Він не назвав число вбитих і сказав, що розслідування триває.

Фінансована Італією лікарня в Кабулі повідомила у Twitter, що прийняла чотирьох постраждалих в результаті вибуху.

Ніхто відразу не взяв на себе відповідальність за напад.