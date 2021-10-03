Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі планується побудувати ще два аеропорти – Зеленський

Неділя, 3 жовтня 2021, 17:11
фото ОП

На Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Президент додав, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

Крім того, за словами Зеленського, складною є ситуація з шахтами Донбасу.

"Зрозуміло, що вони збиткові, але тут питання людей. Потрібно або дати їм альтернативу, або модернізувати ці шахти. Є така проблема й у Львівській області. Ми над цим працюємо", – сказав він.

У контексті Донбасу президент також відзначив важливість питання інформаційної безпеки та протидії ворожій пропаганді.

"Ми обговорюємо сьогодні з країнами Європейського Союзу, щоб на базі українського каналу зробити міжнародний канал, який буде за кордоном говорити про реальну ситуацію в Україні. Це боротьба проти російської дезінформації", – повідомив Зеленський.

Теми: авіаДонбасЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Платформи Facebook не працюють п'ять годин: можливі причини

NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки

Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади

Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"

фотоСуд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

інфографікаУ Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

Усі новини...
авіа
Лукашенко гарантує безпеку польотів над Білоруссю, але може знову посадити літак
Wizz Air у грудні відкриє прямий рейс з Києва до Стокгольма
“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції
Останні новини
23:52
фото, відео"Схеми" повідомили про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку
23:38
Платформи Facebook не працюють п'ять годин: можливі причини
23:06
NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки
22:26
НАЗК при перевірці декларацій Зеленського та Баканова врахує інформацію Pandora Papers
22:05
Новини економіки: офшори Зеленського, транзит газу через Україну
21:47
Польща викликає посла Британії після відмови у в'їзді письменнику
21:31
Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади
21:03
Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"
20:40
Прокуратура Грузії назвала дату приїзду Саакашвілі
20:18
фотоСуд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
Усі новини...