На Донбасі планується побудувати ще два аеропорти – Зеленський

На Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Президент додав, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

Крім того, за словами Зеленського, складною є ситуація з шахтами Донбасу.

"Зрозуміло, що вони збиткові, але тут питання людей. Потрібно або дати їм альтернативу, або модернізувати ці шахти. Є така проблема й у Львівській області. Ми над цим працюємо", – сказав він.

У контексті Донбасу президент також відзначив важливість питання інформаційної безпеки та протидії ворожій пропаганді.

"Ми обговорюємо сьогодні з країнами Європейського Союзу, щоб на базі українського каналу зробити міжнародний канал, який буде за кордоном говорити про реальну ситуацію в Україні. Це боротьба проти російської дезінформації", – повідомив Зеленський.