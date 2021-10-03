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На суховантажі в Бангладеш померло двоє українців – ЗМІ

Неділя, 3 жовтня 2021, 17:40
На суховантажі в Бангладеш померло двоє українців – ЗМІ
Deniz Haber

На суховантажі, який прибув з Єгипту в Бангладеш, з незрозумілих причин померло двоє українців.

Джерело: Deniz Haber

Дослівно: "За даними місцевих джерел, 30 вересня два українських моряки на борту суховантажу AP ASTAREA, пришвартованого біля стоянки в Читтагонзі, загинули один за іншим без видимої причини і хвороби".

Деталі: За словами місцевих медиків, причиною смерті одного з моряків, скоріш за все, став серцевий напад. Водночас відзначається, що у загиблих моряків не було симптомів COVID-19.

Тіла були відправлені на розтин.

Суховантаж під прапором Маршаллових островів 2012 року побудови прибув на якірну стоянку в Читтагонзі (Бангладеш) із Єгипту 19 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: кораблі
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