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Сховався у трейлері: ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

Неділя, 3 жовтня 2021, 20:35
Сховався у трейлері: ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії
CNews

Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє грузинське видання CNews.

Видання називає імя власника квартири, де було арештовано експрезидента. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. За даними CNews, його звати Елгуджа Цомая. Він також і був водієм трейлера, на якому Саакашвілі повернувся на батьківщину.

За даними грузинського видання, трейлер, що перевозив свіжу зелень, перетнув кордон Грузії в Поті. Таким чином, можна зробити припущення, що вантажівка прибула в порт поромом з України. Весь цей шлях Сааакашвілі провів у вентиляційній кабіні машини.

Із Поті Цомая на своєму особистому легковому автомобілі доставив Саакашвілі до Батумі. В свою чергу, відео про прибуття до Грузії були зняті Саакашвілі ввечері 30 вересня та викладені в Інтернет вже по його прибутті в Тбілісі.

За даними грузинських журналістів, про деталі повернення Саакашвілі не знали навіть його найближчі соратники.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня, але офіційні звинувачення у порушення кордону йому поки не висунули.

Він прибув напередодні місцевих  виборів, які виграла правляча партія "Грузинська мрія" - 46,56% голосів. Друге місце посіла опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 30,7%.

Результат виборів є цілком прийнятним для чинної влади. За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, лише у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів

Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі. А сам вын оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі

Теми: СаакашвіліГрузія
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