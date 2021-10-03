Ткаченко не отримав грошей за частку в Одеській кіностудії, яку "продав" через конфлікт інтересів – ЗМІ

Міністр культури Олександр Ткаченко 2016 року через британську компанію заволодів чвертю акцій Одеської кіностудії, а згодом "продав" свою частку через конфлікт інтересів, однак не отримав коштів.

Джерело: Слідство.Інфо за матеріалами масштабного витоку документів Pandora Papers

Деталі: Документи міжнародних провайдерів вказують на причетність менеджерів компаній олігарха Ігоря Коломойського до спроби захоплення контрольного пакету Одеської кіностудії, йдеться в матеріалі.

11 жовтня 2016 року генеральний продюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко в якості подарунка отримав права на британську компанію-"оболонку" Big Boom LTD.

Вже за тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у Punta Crescent Limited, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії.

Представляти свої інтереси у Фонді розвитку кіномистецтва Ткаченко доручив В’ячеславу Мієнку, який тоді був заступником гендиректора "1+1" з правових питань. Саме естонська компанія Мієнка Smartsolutions Group здійснювала супровід роботи британської Cinema Love LTD.

Також Мієнко входив до наглядової ради Одеської кіностудії, а партнерка та директорка його компанії Smart Solutions, Анна Савченко, стала членкинею ревізійної комісії тієї ж Одеської кіностудії. Також у наглядовій раді в цей час з’явилися й інші працівники фірми Мієнка.

У 2017 році директором Одеської кіностудії призначили Андрія Осіпова, який із 2016-го обіймав посаду виконавчого директора Smart Solutions.

Саме за Осіпова Одеська кіностудія подала позов до Міністерства культури, внаслідок якого держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії. Однак зрештою суд відмовив у позовних вимогах.

У 2018-му партнером Ткаченка по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш, який підтверджував зацікавленість у побудові житла "для знімальних груп" на території студії. Однак забудова території державної кіностудії була поза законом.

Законопроєкт, що визначає умови приватизації державних кіностудій отримав схвалення профільного комітету на чолі з Ткаченком, а згодом і був підтриманий 253 депутатами, більшість із яких належали до президентської партії "Слуга народу".

При цьому на засіданні комітету Ткаченко визнав свій "конфлікт інтересів" у цьому питанні.

За словами самого Ткаченка, саме через конфлікт інтересів через п’ять днів після свого призначення міністром, 9 червня 2020-го, він начебто продав свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинського.

Однак у своїй декларації про доходи міністр культури не вказав прибутку від продажу своєї частки Одеської кіностудії.

Із матеріалів перевірки декларації міністра культури Ткаченка "Слідству.Інфо" стало відомо, що Ткаченко не отримав від Морозова коштів.

"Протягом 2020-го (Ткаченко, — ред.) не отримував дохід від продажу акцій британської компанії Cinema Love", — повідомило НАЗК у відповідь на запит "Слідства.Інфо".

Журналісти припускають, що банкір Морозов є номінальним власником долі Ткаченка на час "конфлікту інтересів".