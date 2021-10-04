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Транзит газу до Угорщини через Україну відновили – дані оператора

Понеділок, 4 жовтня 2021, 04:15
Фото: "Газпром"

Дані угорського оператора ГТС FGSZ свідчать, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновлений.

Джерело: FGSZ

Деталі: Потік палива через прикордонний пункт "Берегово", за даними станом на 23.30, склав більше 200 тис. куб. м/год.

Протягом дня прокачування за цим маршрутом не було.

Передісторія:

Читайте більше у статті: "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.

Українська правда
Теми: УгорщинаГазпромгаз


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