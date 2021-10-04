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У неділю COVID виявили у 4 821 українця, 2 тисячі хворих госпіталізували 

Понеділок, 4 жовтня 2021, 08:22
Динаміка поширення COVID в Україні, УП

За добу 3 жовтня в Україні зафіксували 4 821 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 114 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 092 особи, одужали 1 116 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстрували у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Серед 4,8 тисячі хворих 448 дітей і 50 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 16 214 осіб, методом ІФА – 2 525 осіб, експрес-тестами – 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 460 010 осіб, з них одужали 2 264 523 особи, померли 56 889 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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