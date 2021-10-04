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В ЄС підтвердили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному

Понеділок, 4 жовтня 2021, 09:25
В ЄС підтвердили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному
Фото з Євроінтеграційного порталу eu-ua.kmu.gov.ua

В Європейському Союзі зараз не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців, попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу.

Про це "Європейській правді" заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Украна обрала європейське майбутнє. А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн із аналогічним прагненням", - пояснила вона.

Однак у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій", - сказала Матернова.

Минулого тижня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що  окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Також повідомлялося, що 16-сторінковий документ із відгуками держав-членів ЄС з приводу звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення не містить вимоги скасування безвізового режиму для українців.

Детальніше про звіт аудиторів ЄС про боротьбу з українською корупцією читайте у статті Аудит великої корупції: як змінить підтримку України звіт ЄС про "захоплену державу".

"Українська правда" в Threads

Теми: безвізЄС
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