Кулеба хоче, щоб "Північний потік-2" обговорювали у нормандському форматі

Україна виступає за обговорення "Північного потоку-2" нормандському форматі, оскільки це питання безпосередньо пов’язане з воєнною безпекою України і ситуацією на Донбасі.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Після візитів Ангели Меркель в Москву і Київ відбулися два раунди консультацій, дві відеоконференції.

Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що "Північний потік-2" і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за пов’язування цих питань і їх обговорення".

Деталі: За словами міністра, зараз в нормандському форматі на рівні радників намагаються організувати саміт, який Меркель готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

Кулеба також розповів, що в Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН глави МЗС Німеччини Хайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату, але глава МЗС Росії Сергій Лавров "як завжди, не знайшов часу і можливості".

За словами Кулеби, якби зустріч міністрів відбулася, то він обов'язково підняв би тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому.

Глава МЗС підкреслив, що газова криза створена в ручному режимі, "тому люди розуміють, що це не якась сукупність факторів, які зійшлися, і треба вирішувати це клубок".