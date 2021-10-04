Каталися по горі на джипі і перевернулися – 2 травмованих на Закарпатті

Двоє закарпатців травмувалися у горах, катаючись в неділю на джипі – водія і пасажира відвезли до лікарні.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

Деталі: 3 жовтня близько опівдня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі г. Гостра Мукачівського району травмувалися двоє закарпатців, мешканці Ужгородського району.

Чоловіки 1983 та 1966 років народження каталися по горі на джипі. Водій хотів заїхати на вершину, однак на крутому підйомі не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля, після чого джип котився з гори близько 150 м.

Рятувальники з с. Нижні Ворота та с. Пилипець, що прибули на місце, надали долікарську допомогу водієві, якого викинуло з машини майже одразу, та пасажирові, в котрого запідозрили перелом хребта.

Пасажира зафіксували на жорстких ношах та разом із водієм транспортували до с. Пашківці Мукачівського району, де на них чекала бригада екстреної медичної допомоги. Звідти постраждалих перевезли до Воловецької центральної лікарні.