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У Британії військові включилися у перевезення на тлі паливної кризи

Понеділок, 4 жовтня 2021, 11:55

Сьогодні вранці британській військові почали допомагати доставляти паливо на заправні станції, оскільки деякі частини країни зіткнулись з нестачею палива на тлі дефіциту водіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Близько 200 військовослужбовців, половина з яких водії, розгорнули в рамках операції "Ескалін", щоб збільшити кількість водіїв танкерів.

Більшість військовослужбовців працюють в Лондоні і на південному сході Англії, де зберігається найгостріша нестача. Багато з них пройшли навчання в компанії Hoyer, що займається нафтовою логістикою.

Британський уряд зіштовхнувся з критикою за те, що він не відправив військових раніше, після того, як після повідомлень про скорочення поставок палива на заправках виникла хвиля панічних закупок.

"Ми тісно співпрацюємо з галуззю, щоб допомогти збільшити запаси палива, і є ознаки поліпшення середніх запасів на АЗС по всій Великій Британії, при цьому попит продовжує стабілізуватися.

Запаси в Лондоні і на півдні Англії відновлюються трохи повільніше, ніж в інших частинах Великої Британії, тому ми почали розгортання військового персоналу для збільшення поставок в ці райони", - прокоментував ситуацію представник уряду.

Британія зіткнулася з панікою на АЗС, коли нафтові компанії оголосили, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.

Уряд Британії раніше оголосив про видачу 5000 тимчасових віз для іноземних водіїв вантажівок, щоб заповнити нестачу водіїв, яка посилюється Covid, Brexit та іншими факторами.

Водночас на вихідних прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що проблеми з відсутністю палива на заправках викликані попитом і їх не вирішити запрошенням водіїв з-за кордону.

Теми: Велика Британія
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