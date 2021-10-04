Атаки на 100 іноземних компаній, 150 млн збитків - у Києві викрили хакера

Столичні правоохоронці викрили українського хакера, якого підозрюють у вірусних атаках на понад 100 іноземних компаній зі збитками у 150 мільйонів доларів.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент кіберполіції

Деталі: За даними слідства, 25-річний хакер розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній за відновлення даних.

Вірус потрапляв у систему шляхом зламу програми для віддаленої роботи користувача із комп'ютером, а також через спам-розсилку. Після потрапляння у комп’ютерні системи вірус шифрував дані, за відновлення доступу до яких з компаній вимагалися грошові кошти.

За даними слідства, внаслідок кібератак постраждало понад 100 іноземних компаній, серед яких відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США.

Ідентифікувати українського хакера вдалося в ході міжнародної поліцейської операції. Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші, здобуті злочинним шляхом.

У межах слідства правоохоронці провелио обшуки на території міста Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера та близьких до нього осіб.

Було вилучено понад 360 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів США.

Слідчі дії тривають.