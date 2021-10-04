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Українцям прогнозують сухий та сонячний тиждень

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:45
фото: УП

У вівторок, 5 жовтня, синоптики прогнозують суху погоду, антициклон в Україні триватиме до кінця тижня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Впродовж усього нового тижня практично повсюди в нас буде суха погода. Хіба що якісь хмари періодично набігатимуть".

Деталі: Синоптик також прогнозує тумани. Ночі будуть холодними, з періодичними заморозками.

Денна температура повітря максимально очікується +12+16 градусів, на заході України прогнозують вищі градуси +14+19, на Закарпатті +18+23.

В західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Рвучкий вітер також очікується в Криму й Приазов'ї.

 

У Києві вівторок, як і практично весь тиждень, обіцяє суху погоду. Вночі +3+7 градусів, на околицях ймовірні заморозки, вдень +12+15 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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