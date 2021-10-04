Нові обшуки в Києві: силовики прийшли до комунальників із зелених насаджень

Столичні правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи цього комунального підприємства під час проведення у жовтні 2019 року відкритих конкурсних торгів у системі "Прозорро" допустили ряд порушень, що суперечать законодавству, у тому числі у сфері публічних закупівель.

Зокрема уклали договір з приватним товариством на поставку автопідіймача за ціною, що на понад 500 тисяч гривень перевищує його ринкову вартість.

Зазначається, що в ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.