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Нові обшуки в Києві: силовики прийшли до комунальників із зелених насаджень

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:52
Нові обшуки в Києві: силовики прийшли до комунальників із зелених насаджень
фото столичної прокуратури

Столичні правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи цього комунального підприємства під час проведення у жовтні 2019 року відкритих конкурсних торгів у системі "Прозорро" допустили ряд порушень, що суперечать законодавству, у тому числі у сфері публічних закупівель.

Зокрема уклали договір з приватним товариством на поставку автопідіймача за ціною, що на понад 500 тисяч гривень перевищує його ринкову вартість.

Зазначається, що в ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

 

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Українська правда
Теми: обшукиКиївпрокуратура
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