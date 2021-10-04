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Саакашвілі продовжує голодування і відмовиться від екстрадиції в Україну – адвокат

Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:56
Саакашвілі продовжує голодування і відмовиться від екстрадиції в Україну – адвокат
Скриншот з відео зі сторінки Саакашвілі у Facebook

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі і, швидше за все, відмовиться від екстрадиції в Україну.

Про це журналістам заявив його адвокат Георгій Чівіашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У понеділок адвокати Саакашвілі вперше відвідали його в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Допускати туди юристів в неробочі дні адміністрація в'язниці відмовлялася.

"Він бадьорий. Продовжує голодування і вважає, що в такій формі виражається продовження боротьби. Його позиція, що боротьба повинна продовжиться... Що стосується питання екстрадиції, позиція Михеїла Саакашвілі з приводу цього питання полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу. Напевно, він відмовиться від екстрадиції", – заявив Чівіашвілі.

Адвокати також зачитали лист Михайла Саакашвілі, в якому він звертається до членів своєї партії "Єдиний національний рух". Експрезидент підкреслює, що задоволений результатами муніципальних виборів і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу.

"У нас відмінні результати по цьому останньому референдуму. На місцевих виборах цей уряд завжди дуже легко програвав... Коли вони думали, що люди нарешті зламані, в кожному великому місті проводиться другий тур виборів, в деяких з цих міст їх випереджає "Єдиний національний рух". Це означає тільки одне – ми не просто не розслабимося, ми будемо боротися ще більше. Дні уряду "Грузинської мрії" полічені. Пишаюся вами", – пише Саакашвілі у листі.

У понеділок біля Руставської в'язниці прихильники експрезидента Грузії планують провести першу масштабну акцію з вимогою його звільнення. Мітинг розпочнеться о 15:00, біля стін пенітенціарної установи вже мобілізовано велику кількість поліцейських, у тому числі спецназ.

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Грузія не має наміру передавати Києву експрезидента Саакашвілі, повідомила віцепрем'єрка країни Тея Цулукіані.

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяголодування
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