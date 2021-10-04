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Україна та ЄС обговорюють нову військово-навчальну місію - МЗС

Понеділок, 4 жовтня 2021, 14:53

Україна та Європейський Союз обговорюють започаткування нової військово-навчальної місії ЄС.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС нагадали, що Україна та ЄС підтримують регулярний діалог в контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС і в межах цієї політики в грудні 2014 року з'явилася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).  

Зараз українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії.

"Одна з можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Така місія могла би охопити сфери, наразі не покриті EUAM. Насамперед йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають", - сказав Ніколенко.

Раніше європейські ЗМІ повідомили, що в ЄС розглядають можливість створення військової навчальної місії на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі.

Брюссель розглядає створення місії під назвою "Військово-консультативна та навчальна місія ЄС Україна".

ЄС наразі створив дві цивільні місії в країні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Теми: ЄСармія


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