Окупанти призвали 34 тисячі кримчан до армії Росії – прокуратура

Понад 34 тисячі кримчан призвали до лав Збройних сил Росії за час окупації Кримського півострова.

Джерело: прокуратура Криму

Дослівно: "Починаючи з 2015 року, окупанти незаконно провели 13 призовних кампаній, змусивши служити в Збройних силах РФ понад 34 тисяч кримчан".

Деталі: У прокуратурі наголосили, що 1 жовтня окупанти Криму розпочала чергову незаконну призовну кампанію.

За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, наразі встановили та повідомили про підозри у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого півострова. Серед них і так званий військовий комісар Республіки Крим.

На розгляді в суді перебувають обвинувальні акти стосовно "військового комісара міста Феодосії та Кіровського району" та стосовно "військового комісара Сімферопольського району та міста Алушта".

Їм інкримінують ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.