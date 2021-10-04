Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зливи і повені на півночі Італії: закриті дороги, зриваються місцеві вибори

Понеділок, 4 жовтня 2021, 17:44
Зливи і повені на півночі Італії: закриті дороги, зриваються місцеві вибори
Фото з місця стихійного лиха (джерело: La Repubblica)

У північному італійському регіоні Лігурія сильні дощі стали причиною повеней і зсувів, через які закриті дороги і призупинені місцеві вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Владі довелося закрити автомагістраль Савона-Турин, а глава Лігурії змушений був оголосити про закриття декількох виборчих дільниць у високогірних районах. В Італії 3 і 4 жовтня проходять місцеві вибори.

Також повідомляється, що підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї, швидше за все, відкладуть до завтрашнього ранку. Такого раніше ніколи не траплялося.

 
джерело: La Repubblica

Потоки води фактично затопили місто Понтінвреа, в декількох містах сталися зсуви. У понеділок школи залишалися закритими майже на всій території регіону.

За даними метеорологів, за останні шість годин в регіоні випало до 457 мм опадів і дощі триватимуть щонайменше до завтра.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіяпогодадорогивибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
Усі новини...
Реклама: