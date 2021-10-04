Зливи і повені на півночі Італії: закриті дороги, зриваються місцеві вибори

У північному італійському регіоні Лігурія сильні дощі стали причиною повеней і зсувів, через які закриті дороги і призупинені місцеві вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Владі довелося закрити автомагістраль Савона-Турин, а глава Лігурії змушений був оголосити про закриття декількох виборчих дільниць у високогірних районах. В Італії 3 і 4 жовтня проходять місцеві вибори.

Також повідомляється, що підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї, швидше за все, відкладуть до завтрашнього ранку. Такого раніше ніколи не траплялося.

джерело: La Repubblica

Потоки води фактично затопили місто Понтінвреа, в декількох містах сталися зсуви. У понеділок школи залишалися закритими майже на всій території регіону.

За даними метеорологів, за останні шість годин в регіоні випало до 457 мм опадів і дощі триватимуть щонайменше до завтра.