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NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки

Понеділок, 4 жовтня 2021, 23:06
NYT: Співробітники Facebook не можуть потрапити на роботу – не працюють перепустки
фото: unsplash.com

Співробітники Facebook не можуть увійти до офісів компанії та ліквідувати збій у роботі соцмереж, які "лежать" майже 5 годин – у людей не працюють перепустки до вхідних дверей.

Джерело: журналісти видання The New York Times Раян Мак та Шира Френкель у Twitter, Forbes Real-Time

Пряма мова Мака: "Не працюють не тільки сервіси та застосунки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включно з Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу".

Пряма мова Френкель: "Щойно розмовляла телефоном з працівником Facebook. Він розповів, що співробітники не можуть увійти в офіс, щоб оцінити масштаби відключення, тому що їх перепустки для дверей не працюють".

Деталі: Тим часом фінансовий стан засновника Facebook Марка Цукерберга станом на 23:00 4 жовтня зменшився на $6,7 млрд.

Але чи пов’язане це зі збоєм, наразі невідомо, оскільки зараз компанія фігурує у скандалі – колишня працівниця заявила, що Facebook ставить прибуток вище, ніж безпеку своїх користувачів.

Нагадаємо: Увечері (за київським часом) 4 жовтня стався глобальний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram.

Українська правда

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Теми: facebookсоцмережі
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