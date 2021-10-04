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"Схеми" повідомили про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку

Понеділок, 4 жовтня 2021, 23:52
фото схеми

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналісти повідомляють, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом.

Співробітники банку забороняли знімати все це на телефон, а також не дозволяли залишити приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо: У лютому 2020 року Мецгер виграв конкурс на посаду нового голови правління державного "Укрексімбанку".

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Теми: банки


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