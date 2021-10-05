Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 

Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", а Німецький енергетичний регулятор попросив швейцарську компанію Nord Stream 2 AG надати гарантії, що цей газопровід відповідає нормам Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Reuters" і на пресслужбу німецького енергетичного регулятора Bundesnetzagentur, BNetzA

Деталі: 4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови щодо сертифікації.

"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію", – заявило данське агентство.

Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу.

"Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку", – заявили у Bundesnetzagentur.

BNetzA заявила, що зробила запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

"Північний потік -2", який буде перекачувати газ з Росії до Німеччини, раніше заявив, що почав заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

"Експлуатація без відповідної сертифікації буде каратися штрафом", – вказав 4 жовтня представник німецького регулятора.

Довідка: Данське енергетичне агентство дало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію – 1 жовтня 2020 року. Дозволи були надані за кількома умовами, деякі з них мали бути виконані перед будівництвом, а інші – до введення в експлуатацію.

Проєкт трубопроводу на континентальному шельфі Данії є частиною більшого проєкту газопроводу, що складається з двох паралельних ниток довжиною 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Трубопроводи починаються в Росії і проходять через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходять на берег біля німецького узбережжя. Трубопроводи можуть транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік.