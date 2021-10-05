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Кличко збирається вести "УДАР" у Верховну Раду

Вівторок, 5 жовтня 2021, 11:01
Кличко збирається вести УДАР у Верховну Раду
Віталій Кличко, фото з kyiv.klichko.org

Міський голова Києва Віталій Кличко планує вести свою партію "УДАР" на парламентські вибори 2023 року, а сам балотуватися в президенти поки не планує. 

Джерело: Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна

Пряма мова: "По-перше, щодо президентських виборів – це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі питання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь у наступних президентських виборах. У мене сьогодні величезна кількість завдань у місті Києві. 

Я впевнений, що наша політична сила – партія УДАР – братиме участь у наступних парламентських виборах".

Деталі: На запитання, чи він сам поведе УДАР на наступні парламентські вибори чи хтось інший – наприклад, його брат Володимир, Віталій Кличко відповів: "Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори".

Мер також запевнив, що його політична сила братиме самостійну участь у наступних парламентських виборах, а вже потім зможе розглядати співпрацю в парламенті.

"Ми зараз займаємося розвитком наших осередків, регіональних організацій по Україні. І, впевнений, що присутність наших депутатів у Верховній Раді – це інструмент для впливу на політичні процеси, на зміни в Україні", – сказав Кличко про партію "УДАР".

За партійне будівництво відповідає Артур Палатний.

Кличко уточнив, що чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися у 2023 році.

На запитання, якщо команда Володимира Зеленського спробує провести парламентські вибори у 2024 році після президентських, чи він піде спочатку на президентські вибори навесні, а потім поведе УДАР на парламентські восени, Кличко спершу відповів приказкою: "Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани". 

"Не готовий чітко відповісти на ваше запитання, якщо потрібно буде – я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував", – додав столичний мер згодом.

З приводу своїх перспектив Кличко сказав: "У мене в житті все було добре. Я міг жити в Німеччині або в США, без постійного стресу і навантажень. Але я повернувся в Україну, тому що не хочу жити в іншій країні. Я хочу жити тут, у своїй країні, за європейськими стандартами. І роблю все для того, щоби ці стандарти впроваджувати".

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличковибориУдарВерховна Радапрезидент
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