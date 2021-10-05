Вісім областей України - у "помаранчевій" карантинній зоні

За даними Міністерства охорони здоров'я 8 областей України знаходяться у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки через COVID-19.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Станом на 5 жовтня "помаранчевими" є Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

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Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тис.