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Наступне засідання РНБО буде присвячене контрабанді та надрам

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:28
Наступне засідання РНБО буде присвячене контрабанді та надрам
фото Апарату РНБО

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячено проблемам контрабанди та використання надр країни, воно відбудеться 8 або 15 жовтня в залежності від рішення президента.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю журналістам в ситуаційного центру в Офісі президента 5 жовтня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Найближче засідання Ради національної безпеки і оборони має відбутися або цієї п'ятниці (8 жовтня) або в наступної п'ятниці (15 жовтня). Це залежить від рішення президента нашої країни".

Деталі: За словами Данілова, буде заслухана ситуація про стан справ із контрабандою. Кожен відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати щодо кожної особи, до якої застосовано санкції за контрабанду.

Друга ситуація буде пов'язана з надрами.

За словами секретаря РНБО, "там будуть також ті ліцензії, які, до слова, сьогодні у багатьох компаній, як з'ясувалося, вважаються на офшорах".

Данілов також анонсував появу в найближчі дні низки указів за рішеннями РНБО, пов'язаних з т.зв. "злодіями в законі" і криміналітетом.

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБО
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